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Орел18.06.2019 Вторник 12:44
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Сегодня стартует Аграрная неделя Орловской области

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18.06.2019

Мероприятие завершится 23 июня. В нём примут участие около 2 тысяч человек, в том числе — руководители Минсельхоза РФ, субъектов ЦФО, представители Госдумы и Совфеда, Академии Наук.

Сегодня в Молодёжном центре Аграрного Университета проходят научные чтения, посвящённые памяти академика Николая Парахина. Их тема обозначена как «Биологизация и продовольственная безопасность — векторы развития современного АПК». Чтения начались в 10 и завершатся в 18 часов.

Также сегодня в с 14 до 18 часов в Покровском районе в деревне Козловка пройдёт полевая конференция, организованная ООО «ФосАгро» и АО «АгроГард». Главная направленность данного мероприятия — демонстрация лучших практик управления урожайностью и качеством посевов на основе современных систем минерального питания.

Теги:ОрёлОрловская область

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