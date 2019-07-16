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Сегодня состоится «привокзальная» «экскурсия по Орлу»

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16.07.2019

Краеведческое движение «Экскурсии по Орлу» приглашает всех желающих на бесплатную прогулку с экскурсоводом по Привокзальной площади. Возрастное ограничение — от шести лет.

Любителям истории расскажут о прошлом старого и нового зданий железнодорожного вокзала, церкви Иверской иконы Богоматери, Подвокзальной слободе и другом. Экскурсию проведут Маргарита Аблова и Дарья Фурманская.

Сбор участников — сегодня в 18:30 у здания «Дворца культуры железнодорожников».

Теги:ОрёлОрловская область

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