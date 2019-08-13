Сегодня состоится новая «Экскурсия по Орлу»
13.08.2019
Участники краеведческого движения приглашают на познавательную прогулку по Наугорскому шоссе. В роли экскурсоводов выступят Дарья Фурманская, Андрей Киреев и Нина Степанова.
В планах — рассказы об истории бульвара Победы, Института культуры, Областной больницы и Троицкого кладбища.
Участвовать в прогулке могут все желающие. Встреча «экскурсантов» состоится у главного входа в корпус Аграрного университета на бульваре Победы, 19, сегодня в 18 часов 30 минут.
Короткая ссылка obl1.ru/~/56583
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