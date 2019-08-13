Сегодня состоится новая «Экскурсия по Орлу»

Участники краеведческого движения приглашают на познавательную прогулку по Наугорскому шоссе. В роли экскурсоводов выступят Дарья Фурманская, Андрей Киреев и Нина Степанова.

В планах — рассказы об истории бульвара Победы, Института культуры, Областной больницы и Троицкого кладбища.

Участвовать в прогулке могут все желающие. Встреча «экскурсантов» состоится у главного входа в корпус Аграрного университета на бульваре Победы, 19, сегодня в 18 часов 30 минут.