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Орел13.08.2019 Вторник 11:58
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Сегодня состоится новая «Экскурсия по Орлу»

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13.08.2019

Участники краеведческого движения приглашают на познавательную прогулку по Наугорскому шоссе. В роли экскурсоводов выступят Дарья Фурманская, Андрей Киреев и Нина Степанова.

В планах — рассказы об истории бульвара Победы, Института культуры, Областной больницы и Троицкого кладбища.

Участвовать в прогулке могут все желающие. Встреча «экскурсантов» состоится у главного входа в корпус Аграрного университета на бульваре Победы, 19, сегодня в 18 часов 30 минут.

Теги:ОрёлОрловская область

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