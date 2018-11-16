Сегодня росгвардейцы задержали на Выгонке подозреваемого в магазинной краже
16.11.2018
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии приняли тревожный сигнал из сетевого продуктового магазина.
22-хлетнего парня заподозрили в том, что он вынес из торгового зала колбасные и кондитерские изделия общей стоимостью несколько тысяч рублей. Сам он признал нарушение, сославшись в качестве мотива на отсутствие постоянного дохода. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности.
Задержанного передали полиции.
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