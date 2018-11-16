Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел16.11.2018 Пятница 17:08
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Сегодня росгвардейцы задержали на Выгонке подозреваемого в магазинной краже

Сегодня росгвардейцы задержали на Выгонке подозреваемого в магазинной краже

Версия для печати

16.11.2018

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии приняли тревожный сигнал из сетевого продуктового магазина.

22-хлетнего парня заподозрили в том, что он вынес из торгового зала колбасные и кондитерские изделия общей стоимостью несколько тысяч рублей. Сам он признал нарушение, сославшись в качестве мотива на отсутствие постоянного дохода. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности.

Задержанного передали полиции.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьРосгвардия

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/50636

Добавил новость: 

Другие новости раздела

16.11.2018

В Орле горит котельная рядом с торговым центром "Европа" на Наугорском шоссе

16.11.2018

20 ноября в МФЦ Орла пройдёт «детский день»

16.11.2018

Сегодня в Орловской области водитель «десятки» сбил троих пешеходов

16.11.2018

Орловцы, которые не платили за электричество, лишились автомобилей

1
16.11.2018

Орловец попытался сменить квартиру и остался без жилья и денег из-за риэлторов

2
$ USD65.9931(-0.62)17.11
€ EUR74.9022(-0.63)17.11

Наш опрос

Главный праздник ноября?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online