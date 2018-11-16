Сегодня росгвардейцы задержали на Выгонке подозреваемого в магазинной краже

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии приняли тревожный сигнал из сетевого продуктового магазина.

22-хлетнего парня заподозрили в том, что он вынес из торгового зала колбасные и кондитерские изделия общей стоимостью несколько тысяч рублей. Сам он признал нарушение, сославшись в качестве мотива на отсутствие постоянного дохода. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности.

Задержанного передали полиции.