Сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков принимает участие в форуме «Деловая Россия» в Москве
06.02.2019
Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.
Мероприятие посвящено роли бизнеса в достижении национальных целей и стратегических задач, поставленных перед страной в майском указе президента РФ.
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