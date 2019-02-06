Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел06.02.2019 Среда 12:58
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков принимает участие в форуме «Деловая Россия» в Москве

Сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков принимает участие в форуме «Деловая Россия» в Москве

Версия для печати

06.02.2019

Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

Мероприятие посвящено роли бизнеса в достижении национальных целей и стратегических задач, поставленных перед страной в майском указе президента РФ.

Теги:ОрелОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/52652

Добавил новость: 

Другие новости раздела

06.02.2019

Губернатор Андрей Клычков поддержал идею создания Союза строителей Орловской области

06.02.2019

По поручению губернатора Орловской области жителям многовартирного дома, где обрушилась кровля, предоставят новое жильё

06.02.2019

В Орловской области чиновники продолжают «держать в узде» цены на социально значимые продукты

06.02.2019

На этой неделе в Орле откроется православная ярмарка-выставка «От покаяния к воскресению России»

06.02.2019

В Орле пресечена деятельность руководителя автосалона, который подозревается в мошенничестве

$ USD65.5691(-0.02)06.02
€ EUR74.9127(-0.14)06.02

Наш опрос

Ваше отношение к смене места жительства?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online