Сегодня правительство Орловской области и «Сбербанк» подписали соглашение о сотрудничестве по вопросам развития экспортной деятельности

Документ скрепили подписями губернатор Орловской области Андрей Клычков и управляющий орловским отделением «Сбербанка» Ярослав Скирта.

Соглашение должно объединить усилия сторон в создании благоприятных условий для развития экспортного потенциала предприятий и организаций области.