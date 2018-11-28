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Орел28.11.2018 Среда 15:14
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  3. Сегодня правительство Орловской области и «Сбербанк» подписали соглашение о сотрудничестве по вопросам развития экспортной деятельности

Сегодня правительство Орловской области и «Сбербанк» подписали соглашение о сотрудничестве по вопросам развития экспортной деятельности

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28.11.2018

Документ скрепили подписями губернатор Орловской области Андрей Клычков и управляющий орловским отделением «Сбербанка» Ярослав Скирта.

Соглашение должно объединить усилия сторон в создании благоприятных условий для развития экспортного потенциала предприятий и организаций области.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьгубернаторКлычков

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