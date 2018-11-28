Сегодня правительство Орловской области и «Сбербанк» подписали соглашение о сотрудничестве по вопросам развития экспортной деятельности
28.11.2018
Документ скрепили подписями губернатор Орловской области Андрей Клычков и управляющий орловским отделением «Сбербанка» Ярослав Скирта.
Соглашение должно объединить усилия сторон в создании благоприятных условий для развития экспортного потенциала предприятий и организаций области.
Короткая ссылка obl1.ru/~/50995
Другие новости раздела
$ USD66.9436(+0.16)29.11
€ EUR75.5191(-0.1)29.11
Наш опрос
Главный праздник ноября?