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Орел04.02.2019 Понедельник 11:48
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Сегодня отмечается всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями

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04.02.2019

Смысл этой даты в том, чтобы ещё раз обратить внимание людей на профилактику и лечение онкозаболеваний.

Согласно самым свежим данным Минздрава, по итогам 2017 года наша область признана одним из самых проблемных регионов по количеству наблюдаемых онкобольных (2855,5 человек на каждые 100 тысяч человек всего населения). Это лишь немногим меньше, чем показатели «антилидеров» — Курской области (3239,3 человека), Мордовии (3145,4) и Краснодарского края (3086). Наименьшее число наблюдаемых онкольбольных в России зарегистрировано в Дагестане (835,3 человека), Тыве (889) и Чечне (1024,3).

В этом году на борьбу с онкологией в Орловской области планируется потратить 896 миллионов рублей — примерно на 200 миллионов больше, чем годом ранее. Эти средства поступят по линии Территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Теги:ОрелОрёлОрловская область

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