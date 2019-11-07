Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел07.11.2019 Четверг 16:38
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Сегодня откроют площадь Содружества

Сегодня откроют площадь Содружества

Версия для печати

07.11.2019

Сегодня в 15 часов состоится торжественное открытие благоустроенной площади Содружества. Своё название она получила в 2016 году, оно связано с городами-побратимами Орла. Работы велись с конца июля, уложена плитка, установлены фонари и скамейки, высажены новые деревья. К Новому году на площади установят ель, а летом будет работать «сухой» светодинамический фонтан. На открытии планируется выступление воспитанников КДЦ «Металлург» и Детской музыкальной школы № 3 им. С.С. Прокофьева, а также показательные выступления Орловской федерации ушу.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/58213

Добавил новость: 

Другие новости раздела

07.11.2019

В Орле суд закрыл 10 сайтов для взрослых

07.11.2019

Почти 3,5 тыс. жителей Орловской области обратились с ОРВИ к врачам за прошедшую неделю

07.11.2019

Чемодан и школьные рюкзаки напугали орловчан

07.11.2019

Районные газеты читают больше, чем федеральные

07.11.2019

Владимир Комаров: «В Инвестиционном послании Губернатора области были раскрыты все основные аспекты, касающиеся повышения качества жизни орловцев»

$ USD63.7298(+0.14)08.11
€ EUR70.5489(+0.12)08.11

Наш опрос

Мост "Дружба" полностью закрыли до конца 2020 года. Ваше отношение?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online