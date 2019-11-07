Сегодня откроют площадь Содружества

Сегодня в 15 часов состоится торжественное открытие благоустроенной площади Содружества. Своё название она получила в 2016 году, оно связано с городами-побратимами Орла. Работы велись с конца июля, уложена плитка, установлены фонари и скамейки, высажены новые деревья. К Новому году на площади установят ель, а летом будет работать «сухой» светодинамический фонтан. На открытии планируется выступление воспитанников КДЦ «Металлург» и Детской музыкальной школы № 3 им. С.С. Прокофьева, а также показательные выступления Орловской федерации ушу.