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Орел28.02.2019 Четверг 17:53
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Сегодня Орловский областной совет одобрил штрафы до 100 тысяч рублей за парковку на газонах

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28.02.2019

Соответствующий законопроект одобрен в первом чтении.

Проект нового регионального закона предусматривает административную ответственность за размещение транспортных средств на газонах и цветниках, в иных зеленых зонах, а также на детских и спортивных площадках. Граждан могут оштрафовать на сумму до 1 тысячи рублей, должностные лица до 5 тысяч и юридические до 30 тысяч.

Повторное нарушение будет караться штрафами на суммы от 3 до 5 для граждан, от 15 до 30 для должностных лиц и от 70 до 100 для юридических лиц.

Правда, нормы закона разрешают парковаться в указанных местах во время работ по ликвидации аварий, ЧП и стихийных бедствий.

Перед тем, как принять закон во втором и в окончательном чтениях, в области его обсудят на «круглых столах» и других подобных мероприятиях.

Теги:ОрёлОрловская область

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