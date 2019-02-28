Сегодня Орловский областной совет одобрил штрафы до 100 тысяч рублей за парковку на газонах

Соответствующий законопроект одобрен в первом чтении.

Проект нового регионального закона предусматривает административную ответственность за размещение транспортных средств на газонах и цветниках, в иных зеленых зонах, а также на детских и спортивных площадках. Граждан могут оштрафовать на сумму до 1 тысячи рублей, должностные лица до 5 тысяч и юридические до 30 тысяч.

Повторное нарушение будет караться штрафами на суммы от 3 до 5 для граждан, от 15 до 30 для должностных лиц и от 70 до 100 для юридических лиц.

Правда, нормы закона разрешают парковаться в указанных местах во время работ по ликвидации аварий, ЧП и стихийных бедствий.

Перед тем, как принять закон во втором и в окончательном чтениях, в области его обсудят на «круглых столах» и других подобных мероприятиях.