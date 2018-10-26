Сегодня Орловский областной совет народных депутатов принял проект бюджета области на будущий год
26.10.2018
Пока что — только в первом чтении.
Бюджет планируется бездефицитным. Сумма доходов и сумма расходов равны друг другу — это 31 миллиард 750 миллионов рублей.
Также запланирован и верхний предел внутреннего государственного долга Орловской области. Предельная «планка» на дату 1 января 2020 года составляет 17 миллиардов 900 миллионов рублей.
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