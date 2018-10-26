Сегодня Орловский областной совет народных депутатов принял проект бюджета области на будущий год

Пока что — только в первом чтении.

Бюджет планируется бездефицитным. Сумма доходов и сумма расходов равны друг другу — это 31 миллиард 750 миллионов рублей.

Также запланирован и верхний предел внутреннего государственного долга Орловской области. Предельная «планка» на дату 1 января 2020 года составляет 17 миллиардов 900 миллионов рублей.