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Орел26.10.2018 Пятница 17:42
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Сегодня Орловский областной совет народных депутатов принял проект бюджета области на будущий год

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26.10.2018

Пока что — только в первом чтении.

Бюджет планируется бездефицитным. Сумма доходов и сумма расходов равны друг другу — это 31 миллиард 750 миллионов рублей.

Также запланирован и верхний предел внутреннего государственного долга Орловской области. Предельная «планка» на дату 1 января 2020 года составляет 17 миллиардов 900 миллионов рублей.

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