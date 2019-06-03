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Сегодня орловские одиннадцатиклассники сдают ЕГЭ по русскому языку

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03.06.2019

Всего за парты сядут больше трех тысяч человек. Работают 27 пунктов приема ЕГЭ, кроме того четыре надомных — для детей с ограниченными физическими возможностями. Решили получить аттестат о полном школьном образовании и некоторые заключенные — в Орловской области для этого оборудовано три пункта. Русский язык — обязательный предмет, оценка за него идет в аттестат, рассказывает «Орловское информбюро».

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