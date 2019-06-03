Сегодня орловские одиннадцатиклассники сдают ЕГЭ по русскому языку

Всего за парты сядут больше трех тысяч человек. Работают 27 пунктов приема ЕГЭ, кроме того четыре надомных — для детей с ограниченными физическими возможностями. Решили получить аттестат о полном школьном образовании и некоторые заключенные — в Орловской области для этого оборудовано три пункта. Русский язык — обязательный предмет, оценка за него идет в аттестат, рассказывает «Орловское информбюро».