Сегодня Орёл посетят представители правительства Нижегородской области и госкорпорации по атомной энергии «Росатом»
12.11.2019
С делегацией встретится сити-менеджер Орла Александр Муромский. Стороны обсудят шесть проектов. «Росатом» и правительство Нижегородской области запланировали оптимизировать производственные и управленческие процессы на Муниципальных унитарных предприятиях, среди которых, например, «Орелводоканал» и «Спецавтобаза».
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