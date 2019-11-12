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Орел12.11.2019 Вторник 09:18
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Сегодня Орёл посетят представители правительства Нижегородской области и госкорпорации по атомной энергии «Росатом»

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12.11.2019

С делегацией встретится сити-менеджер Орла Александр Муромский. Стороны обсудят шесть проектов. «Росатом» и правительство Нижегородской области запланировали оптимизировать производственные и управленческие процессы на Муниципальных унитарных предприятиях, среди которых, например, «Орелводоканал» и «Спецавтобаза».

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