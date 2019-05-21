Сегодня Орёл посетит актёр Василий Лановой

Народный артист СССР прибудет в наш город в 15:45. Затем Лановой посетит сквер Танкистов и возложит цветы к Вечному огню.

В 17 часов в театре «Свободное пространство» пройдёт творческий вечер актёра. Мероприятие состоится в рамках патриотической акции «Спасибо за верность, потомки!», автором которой является сам Василий Лановой.