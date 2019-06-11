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Сегодня Орёл посетил куратор Минздрава Сергей Бобылев

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11.06.2019

Куратор развития Единой государственной информационной системы здравоохранения в ЦФО Министерства здравоохранения РФ Сергей Бобылев нанёс визиты в ряд медицинских учреждений. Бобылев посетил поликлинику № 5 Орла, детские поликлиники № 1 и № 3, а также НКМЦ имени Круглой. Представитель Минздрава ознакомился с работой информационной системы и терминалов электронной записи, а также пообщался с врачами, которые используют в своей работе новые информационные технологии.

По мнению Сергея Бобылева, по сравнению с минувшим годом Орловская область сделала значительный шаг в использовании информационных систем в сфере здравоохранения. В ближайшем будущем в регионе предстоит автоматизировать каждое рабочее место работника здравоохранения, а также усилить взаимодействие орловских медицинских учреждений между собой и с поликлиниками и больницами в других субъектах. Продолжится работа по подключению учреждений к «Единому цифровому контуру», направленному на создание реальных механизмов взаимодействия медицинских организаций.

Как отметил руководитель Департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин, сейчас в регионе в учреждениях здравоохранения ведётся обновление техники. Благодаря этому до конца текущего года все учреждения смогут эффективно работать с новой системой.

Также в рамках рабочей поездки Сергей Бобылев провёл совещание с главными врачами учреждений здравоохранения региона по вопросу использования современных технологий.

Теги:ОрёлОрловская область

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