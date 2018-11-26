Сегодня обвиняемый в убийствах Андрея Уварова и Владимира Соболева выступил в суде с последним словом
26.11.2018
Как сообщают «Орловские новости», подсудимый выразил сожаление в убийстве Соболева (экс-главы компании «Орёлстрой»), отметив, что ему «трудно смотреть в глаза» супруге и дочери убитого.
Также подсудимый заявил, что в убийстве Андрея Уварова, бывшего видного орловского и московского чиновника, де факто виновен его отец, Василий Уваров, в прошлом работавший мэром Орла и председателем Горсовета, так как, по мнению мужчины, он вступил с ним в конфликт, и ставший причиной для обоих преступлений.
Приговор будет вынесен на этой неделе. Ранее прокуратура попросила суд приговорить обвиняемого к 22 годам лишения свободы.
Короткая ссылка obl1.ru/~/50903
Другие новости раздела
26.11.2018
В эти минуты в Орле начинается заседание областного Координационного совета по промышленности
26.11.2018
В Орле проходит рабочая встреча губернатора с директором Ассоциации кластеров и технопарков России
$ USD65.6664(+0.06)24.11
€ EUR74.9385(+0.13)24.11
Наш опрос
Главный праздник ноября?