Сегодня обвиняемый в убийствах Андрея Уварова и Владимира Соболева выступил в суде с последним словом

Как сообщают «Орловские новости», подсудимый выразил сожаление в убийстве Соболева (экс-главы компании «Орёлстрой»), отметив, что ему «трудно смотреть в глаза» супруге и дочери убитого.

Также подсудимый заявил, что в убийстве Андрея Уварова, бывшего видного орловского и московского чиновника, де факто виновен его отец, Василий Уваров, в прошлом работавший мэром Орла и председателем Горсовета, так как, по мнению мужчины, он вступил с ним в конфликт, и ставший причиной для обоих преступлений.

Приговор будет вынесен на этой неделе. Ранее прокуратура попросила суд приговорить обвиняемого к 22 годам лишения свободы.