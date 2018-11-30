Сегодня Областной совет народных депутатов принял бюджет региона на будущий год в окончательном чтении

После первого обсуждения в проект бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов внесли около 160 поправок. Это позволило увеличить доходную часть на 2 миллиарда и 33 миллиона рублей.

В итоге общий объём доходов и общий объём расходов областного бюджета на 2019 год составили одинаковые суммы — по 33 миллиарда 793 миллионов рублей. Таким образом, бюджет принят без профицита, но и без дефицита.

Первый заместитель губернатора Орловской области Вадим Соколов от имени Андрея Клычкова поблагодарил депутатов за работу и отметил, что считает проект бюджета качественным и перспективным.