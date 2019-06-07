Сегодня областное ГИБДД проводит профилактическое мероприятие «Светофор»
07.06.2019
Сотрудники ГИБДД региона обращаются ко всем водителям с просьбой всегда соблюдать правила дорожного движения и не подвергать риску жизни других участников дорожного движения. С начала 2019 года на территории региона было зарегистрировано 951 дорожно-транспортное происшествие, из них 253 ДТП с ранеными и погибшими, в результате которых 34 человека погибли и 321 — получили телесные повреждения. Около 16% всех дорожно-транспортных происшествий произошли по причине несоблюдения водителями очередности проезда. Причиной более чем 15% всех ДТП стало нарушение требований сигнала светофора.
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