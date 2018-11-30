Сегодня ночью во Мценском районе сгорел «Шевроле»
30.11.2018
ЧП произошло на 2 километре трассы «Жилино — Крицыно» около часа ночи.
Как сообщает МЧС, сгорел легковой «Шевроле Ланос». Обошлось без погибших и пострадавших, однако огонь полностью уничтожил машину.
Короткая ссылка obl1.ru/~/51066
Другие новости раздела
30.11.2018
Орловец снял фильм про малую родину
30.11.2018
Орловцы выбрали главный праздник ноября
$ USD66.5335(-0.1)01.12
€ EUR75.7484(-0.14)01.12
Наш опрос
Что Вы хотите получить в подарок на Новый год?