Сегодня ночью в Зареченском микрорайоне Орла сгорел автомобиль

ЧП случилось на улице Емлютина у дома № 12. Сообщение поступило в службу спасения в 03:48. Об этом сообщает Управление МЧС по Орловской области.

Последствия ликвидировали сотрудники и средства Пожарно-спасательной части 1. Обошлось без погибших и пострадавших.

Причины пожара и размер ущерба выясняются.