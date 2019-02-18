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Орел18.02.2019 Понедельник 12:03
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Сегодня ночью в Зареченском микрорайоне Орла сгорел автомобиль

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18.02.2019

ЧП случилось на улице Емлютина у дома № 12. Сообщение поступило в службу спасения в 03:48. Об этом сообщает Управление МЧС по Орловской области.

Последствия ликвидировали сотрудники и средства Пожарно-спасательной части 1. Обошлось без погибших и пострадавших.

Причины пожара и размер ущерба выясняются.

Теги:ОрёлОрловская область

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