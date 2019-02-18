Сегодня ночью в Зареченском микрорайоне Орла сгорел автомобиль
18.02.2019
ЧП случилось на улице Емлютина у дома № 12. Сообщение поступило в службу спасения в 03:48. Об этом сообщает Управление МЧС по Орловской области.
Последствия ликвидировали сотрудники и средства Пожарно-спасательной части 1. Обошлось без погибших и пострадавших.
Причины пожара и размер ущерба выясняются.
Короткая ссылка obl1.ru/~/52910
Другие новости раздела
18.02.2019
Завтра губернатор Орловской области Андрей Клычков проведёт заседание региональной Антитеррористической комиссии
$ USD66.7044(+0.16)16.02
€ EUR75.2492(+0.2)16.02
Наш опрос
Ваше отношение к смене места жительства?