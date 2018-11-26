Сегодня ночью в Орле ВАЗ врезался в столб
26.11.2018
ДТП произошло в 01:45 на улице Михалицына у дома 5. Водитель ВАЗ −21104 превысил допустимую скорость, не справился с управлением, наехал на бордюр и протаранил опору уличного освещения.
Как сообщает Управление ГИБДД, мужчина получил травмы, однако стационарное лечение ему не понадобилось. Пострадавшего доставили в больницу Семашко, оказали помощь и отпустили домой.
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