Сегодня ночью в Орле ВАЗ врезался в столб

ДТП произошло в 01:45 на улице Михалицына у дома 5. Водитель ВАЗ −21104 превысил допустимую скорость, не справился с управлением, наехал на бордюр и протаранил опору уличного освещения.

Как сообщает Управление ГИБДД, мужчина получил травмы, однако стационарное лечение ему не понадобилось. Пострадавшего доставили в больницу Семашко, оказали помощь и отпустили домой.