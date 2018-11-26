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Орел26.11.2018 Понедельник 11:44
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Сегодня ночью в Орле ВАЗ врезался в столб

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26.11.2018

ДТП произошло в 01:45 на улице Михалицына у дома 5. Водитель ВАЗ −21104 превысил допустимую скорость, не справился с управлением, наехал на бордюр и протаранил опору уличного освещения.

Как сообщает Управление ГИБДД, мужчина получил травмы, однако стационарное лечение ему не понадобилось. Пострадавшего доставили в больницу Семашко, оказали помощь и отпустили домой.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьДТП

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