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Орел07.11.2018 Среда 13:37
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Сегодня ночью в Орле пешеход попал под трамвай

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07.11.2018

Последствия оказались тяжёлыми. Пострадавший госпитализирован, сейчас он находится в коме. Такую информацию сообщает Управление МЧС.

Одной из предположительных причин аварии стал туман, который не покидает областной центр уже несколько дней.

Однако не исключено, что часть вины лежит и на пешеходе — он пересекал улицу на запрещающий сигнал светофора.

ДТП случилось на улице Пушкина у дома № 44.

За рулём трамвая находилась 43-хлетняя женщина.

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