Сегодня ночью в Орле пешеход попал под трамвай
07.11.2018
Последствия оказались тяжёлыми. Пострадавший госпитализирован, сейчас он находится в коме. Такую информацию сообщает Управление МЧС.
Одной из предположительных причин аварии стал туман, который не покидает областной центр уже несколько дней.
Однако не исключено, что часть вины лежит и на пешеходе — он пересекал улицу на запрещающий сигнал светофора.
ДТП случилось на улице Пушкина у дома № 44.
За рулём трамвая находилась 43-хлетняя женщина.
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