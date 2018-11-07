Сегодня ночью в Орле пешеход попал под трамвай

Последствия оказались тяжёлыми. Пострадавший госпитализирован, сейчас он находится в коме. Такую информацию сообщает Управление МЧС.

Одной из предположительных причин аварии стал туман, который не покидает областной центр уже несколько дней.

Однако не исключено, что часть вины лежит и на пешеходе — он пересекал улицу на запрещающий сигнал светофора.

ДТП случилось на улице Пушкина у дома № 44.

За рулём трамвая находилась 43-хлетняя женщина.