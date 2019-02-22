Сегодня ночью в Орле на пожаре погиб мужчина

ЧП случилось примерно в 02:30 на Паровозной улице, 58, в многоквартирном девятиэтажном доме. Возгорание произошло в трёхкомнатной квартире в спальне.

Как сообщает Управление МЧС, на месте ЧП работали сотрудники трёх пожарно-спасательных частей.

В результате происшествия погиб мужчина и пострадала женщина. Сейчас она находится в областной клинической больнице.

Также в спальне выгорели 10 квадратных метров площади, остальные комнаты квартиры закоптились.

Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.