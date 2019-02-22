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Орел22.02.2019 Пятница 12:25
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Сегодня ночью в Орле на пожаре погиб мужчина

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22.02.2019

ЧП случилось примерно в 02:30 на Паровозной улице, 58, в многоквартирном девятиэтажном доме. Возгорание произошло в трёхкомнатной квартире в спальне.

Как сообщает Управление МЧС, на месте ЧП работали сотрудники трёх пожарно-спасательных частей.

В результате происшествия погиб мужчина и пострадала женщина. Сейчас она находится в областной клинической больнице.

Также в спальне выгорели 10 квадратных метров площади, остальные комнаты квартиры закоптились.

Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.

Теги:ОрёлОрловская область

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