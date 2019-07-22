Сегодня ночью в центре Орла столкнулись два автомобиля

ДТП случилось на перекрёстке Пионерской и Салтыкова-Щедрина примерно в 01:50.

Автомобили получили значительные повреждения. Однако среди людей пострадавших (и погибших) нет.

На месте происшествия работали сотрудники Управления ГИБДД по Орловской области и Пожарно-спасательной части № 1.