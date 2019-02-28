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Орел28.02.2019 Четверг 11:35
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Сегодня ночью в Болхове горела мансарда

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28.02.2019

Пожар случился на улице Генерала Белова около часу ночи. Об этом сообщает Управление МЧС по Орловской области.

Огонь успел повредить потолочное перекрытие и два фронтона мансарды на площади 54 квадратных метра. Ликвидацией последствий ЧП занимался дежурный караул 14-й пожарно-спасательной части. Обошлось без погибших и пострадавших.

По предварительным данным, причиной возгорания стали проблемы с электрооборудованием.

Теги:ОрёлОрловская область

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