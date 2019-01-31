Сегодня ночью Орёл убирали 6 новых комбинированных дорожных машин
31.01.2019
Накануне на площади Ленина коммунальщикам передали целых 36 единиц новой спецтехники. Машины получили представители предприятий «Дорожная служба» и «Спецавтобаза».
Техника закуплена за счёт средств Дорожного фонда Орловской области. Общая сумма затрат составила 95 миллионов рублей.
Как сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков, каждый год правительство региона планирует выделять около 100 миллионов рублей на обновление технического парка «Дорожной службы» и «Спецавтобазы».
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