Сегодня нервы орловчан проверят на прочность

С 11 до 13 часов в регионе пройдёт проверка систем оповещения с включением электросирен. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

Граждан просят сохранять спокойствие и не предпринимать никаких практических действий.