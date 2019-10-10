Сегодня нервы орловчан проверят на прочность
10.10.2019
С 11 до 13 часов в регионе пройдёт проверка систем оповещения с включением электросирен. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области Андрея Клычкова.
Граждан просят сохранять спокойствие и не предпринимать никаких практических действий.
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