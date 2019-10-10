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Орел10.10.2019 Четверг 12:38
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Сегодня нервы орловчан проверят на прочность

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10.10.2019

С 11 до 13 часов в регионе пройдёт проверка систем оповещения с включением электросирен. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

Граждан просят сохранять спокойствие и не предпринимать никаких практических действий.

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