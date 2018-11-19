Сегодня на телеканале «Первый областной» выйдет «Актуальное интервью» с главой областного Департамента социальной защиты населения

Гостем студии станет Ирина Гаврилина — руководитель Департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области.

Программа «Актуальное интервью» выйдет в эфир сегодня в 20 часов 5 минут.

Среди тем выпуска — реализация закона о ежемесячных выплатах в связи с рождением первого ребёнка в Орловской области, подготовка к старту пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, меры поддержки для многодетных семей.