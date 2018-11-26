Сегодня и завтра в Орловской области ГИБДД проведёт профилактические мероприятия

Дорожные инспекторы будут особенно тщательно выявлять водителей, которые перевозят детей с нарушением правил дорожного движения (без использования удерживающих систем). Об этом информирует Управление ГИБДД.

Каждого нарушителя привлекут к административной ответственности и оштрафуют на три тысячи рублей.

Мероприятия проводятся в связи с ростом ДТП с участием детей.