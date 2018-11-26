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Орел26.11.2018 Понедельник 13:31
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Сегодня и завтра в Орловской области ГИБДД проведёт профилактические мероприятия

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26.11.2018

Дорожные инспекторы будут особенно тщательно выявлять водителей, которые перевозят детей с нарушением правил дорожного движения (без использования удерживающих систем). Об этом информирует Управление ГИБДД.

Каждого нарушителя привлекут к административной ответственности и оштрафуют на три тысячи рублей.

Мероприятия проводятся в связи с ростом ДТП с участием детей.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьДТПдетиГИБДД

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