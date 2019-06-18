Сегодня губернатор Орловской области принял участие в заседании Правительственной комиссии по региональному развитию
18.06.2019
Мероприятие прошло в Москве в Доме правительства сегодня. Заседание провёл зампред правительства РФ Виталий Мутко. Кроме Андрея Клычкова, в нём приняли участие и другие главы регионов России, а также члены федерального правительства.
Основными темами разговора стали: исполнение федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию национальных и федеральных проектов, заключение соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов, меры поддержки моногородов и исторических поселений, оценка налоговых расходов, утверждение плана по реализации Стратегии пространственного развития России.
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