Сегодня губернатор Орловской области принял участие в заседании Правительственной комиссии по региональному развитию

Мероприятие прошло в Москве в Доме правительства сегодня. Заседание провёл зампред правительства РФ Виталий Мутко. Кроме Андрея Клычкова, в нём приняли участие и другие главы регионов России, а также члены федерального правительства.

Основными темами разговора стали: исполнение федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию национальных и федеральных проектов, заключение соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов, меры поддержки моногородов и исторических поселений, оценка налоговых расходов, утверждение плана по реализации Стратегии пространственного развития России.