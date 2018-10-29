Сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с призёром чемпионата Европы по профессиональному мастерству EuroSkills Даниилом Шмыдовым.

Встреча прошла в администрации региона.

В ней также участвовала наставница Даниила — мастер производственного обучения Орловского реставрационно-строительного техникума Евгения Купцова.

Жюри признало за Шмыдовым особые заслуги по компетенции «Облицовка плиткой». В минувшем году он стал первым в регионе и третьим по стране в соревнованиях «Молодые профессионалы».

На Чемпионате Европы, который проходил в Будапеште, орловца отметили специальным медальоном.