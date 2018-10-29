Сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с призёром чемпионата Европы по профессиональному мастерству EuroSkills
29.10.2018
Сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с призёром чемпионата Европы по профессиональному мастерству EuroSkills Даниилом Шмыдовым.
Встреча прошла в администрации региона.
В ней также участвовала наставница Даниила — мастер производственного обучения Орловского реставрационно-строительного техникума Евгения Купцова.
Жюри признало за Шмыдовым особые заслуги по компетенции «Облицовка плиткой». В минувшем году он стал первым в регионе и третьим по стране в соревнованиях «Молодые профессионалы».
На Чемпионате Европы, который проходил в Будапеште, орловца отметили специальным медальоном.
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