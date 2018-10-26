Сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с директором Департамента растениеводства Минсельхоза РФ
26.10.2018
Сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с директором Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства России Петром Чекмарёвым.
Встреча прошла в областной администрации.
Главной темой разговора стали перспективы развития растениеводства в нашем регионе.
Представитель Минсельхоза отметил, что Орловская область становится центром земледелия и сельского хозяйства для всего ЦФО.
Также Пётр Чекмарёв высоко оценил орловские итоги уборочной кампании.
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