Сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков совершил рабочую поездку во Мценск

Глава области принял участие в церемонии перезахоронения останков неизвестного солдата, а также оценил итоги ремонтных работ объектов городской инфраструктуры.

В частности, Клычков осмотрел автодорогу по переулку Волковскому, а также многоквартирный жилой дом по улице Гагарина, 67.

Также губернатор принял участие в открытии спортивного зала во Мценском Дворце культуры, который возобновил работу после ремонта, проведённого в рамках проекта «Народный бюджет».