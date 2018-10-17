Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел17.10.2018 Среда 17:26
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков совершил рабочую поездку во Мценск

Сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков совершил рабочую поездку во Мценск

Версия для печати

17.10.2018

Глава области принял участие в церемонии перезахоронения останков неизвестного солдата, а также оценил итоги ремонтных работ объектов городской инфраструктуры.

В частности, Клычков осмотрел автодорогу по переулку Волковскому, а также многоквартирный жилой дом по улице Гагарина, 67.

Также губернатор принял участие в открытии спортивного зала во Мценском Дворце культуры, который возобновил работу после ремонта, проведённого в рамках проекта «Народный бюджет».

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/49931

Добавил новость: 

Другие новости раздела

17.10.2018

«Созвездие Орла-2018» пройдёт 26 октября

17.10.2018

В Болховском районе завершается модернизация молочного комплекса

17.10.2018

Глава администрации Орла потребовал оштрафовать подрядчика, который занимается благоустройством парка «Ботаника»

17.10.2018

«День открытых дверей» пройдёт в Среднерусском институте управления - филиале РАНХиГС

17.10.2018

В Орловском музыкальном колледже состоялся концерт, посвящённый Дмитрию Хворостовскому

$ USD65.4026(-0.13)18.10
€ EUR75.6512(-0.27)18.10

Наш опрос

Результаты голосования отсутствуют
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online