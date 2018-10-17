Сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков совершил рабочую поездку во Мценск
17.10.2018
Глава области принял участие в церемонии перезахоронения останков неизвестного солдата, а также оценил итоги ремонтных работ объектов городской инфраструктуры.
В частности, Клычков осмотрел автодорогу по переулку Волковскому, а также многоквартирный жилой дом по улице Гагарина, 67.
Также губернатор принял участие в открытии спортивного зала во Мценском Дворце культуры, который возобновил работу после ремонта, проведённого в рамках проекта «Народный бюджет».
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