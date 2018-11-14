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Сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков совершает рабочую поездку в Новодеревеньковский район

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14.11.2018

Клычков планирует посетить Хомутовскую среднюю школу. Сегодня здесь откроют только что отремонтированный спортзал.

Также губернатор посетит школьный музей и возложит цветы к бюсту героя СССР Василия Домникова.

После этого глава области совершит визит в Новодеревеньковскую районную больницу и ознакомится с новым медицинским оборудованием.

После этого Клычков посетит ЗАО «Орёлагроюг».

Затем губернатор примет участие в торжествах по случаю Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в поселковом Центре культуры.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьКлычковгубернатор

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