Сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков совершает рабочую поездку в Новодеревеньковский район

Клычков планирует посетить Хомутовскую среднюю школу. Сегодня здесь откроют только что отремонтированный спортзал.

Также губернатор посетит школьный музей и возложит цветы к бюсту героя СССР Василия Домникова.

После этого глава области совершит визит в Новодеревеньковскую районную больницу и ознакомится с новым медицинским оборудованием.

После этого Клычков посетит ЗАО «Орёлагроюг».

Затем губернатор примет участие в торжествах по случаю Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в поселковом Центре культуры.