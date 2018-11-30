Сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков принял участие в селекторном совещании под руководством Министра обороны России Сергея Шойгу
30.11.2018
Совещание прошло в режиме видеоконференции. Его темой стало межведомственное взаимодействие в условиях современного мира.
Речь шла, в частности, об информационном взаимодействии. Глава Минобороны подчеркнул, что только совместная работа органов государственного управления позволит своевременно реагировать на угрозы безопасности страны.
Короткая ссылка obl1.ru/~/51080
Другие новости раздела
30.11.2018
Сегодня Областной совет народных депутатов принял бюджет региона на будущий год в окончательном чтении
30.11.2018
Орловские православные священники поддержали разрыв отношений между Московским и Константинопольским Патриархатами
$ USD66.5335(-0.1)01.12
€ EUR75.7484(-0.14)01.12
Наш опрос
Что Вы хотите получить в подарок на Новый год?