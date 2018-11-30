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Орел30.11.2018 Пятница 16:47
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  3. Сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков принял участие в селекторном совещании под руководством Министра обороны России Сергея Шойгу

Сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков принял участие в селекторном совещании под руководством Министра обороны России Сергея Шойгу

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30.11.2018

Совещание прошло в режиме видеоконференции. Его темой стало межведомственное взаимодействие в условиях современного мира.

Речь шла, в частности, об информационном взаимодействии. Глава Минобороны подчеркнул, что только совместная работа органов государственного управления позволит своевременно реагировать на угрозы безопасности страны.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьгубернаторКлычков

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