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  3. Сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков принял участие в церемонии открытия школьного спортзала в Новодеревеньковском районе

Сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков принял участие в церемонии открытия школьного спортзала в Новодеревеньковском районе

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14.11.2018

Зал открыли в Хомутовской средней школе после ремонта. Средства на эти работы были выделены по указанию губернатора после его предыдущего визита в район.

В ходе ремонта в спортзале заменили электрическую проводку и пожарную сигнализацию, обновили систему освещения, покрасили стены и полы, установили новую дверь.

Андрей Клычков поздравил преподавателей и школьников с радостным событием, а также вручил воспитанникам и тренерам школы золотые значки ГТО.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьгубернаторКлычков

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