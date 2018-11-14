Сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков принял участие в церемонии открытия школьного спортзала в Новодеревеньковском районе

Зал открыли в Хомутовской средней школе после ремонта. Средства на эти работы были выделены по указанию губернатора после его предыдущего визита в район.

В ходе ремонта в спортзале заменили электрическую проводку и пожарную сигнализацию, обновили систему освещения, покрасили стены и полы, установили новую дверь.

Андрей Клычков поздравил преподавателей и школьников с радостным событием, а также вручил воспитанникам и тренерам школы золотые значки ГТО.