Сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков принимает участие в выездном совещании по вопросам реализации нацпроектов
05.03.2019
Совещание проводит в Туле Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов.
Участники рассмотрят вопросы реализации национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», «Производительность труда и поддержка экспорта», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
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