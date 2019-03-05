Сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков принимает участие в выездном совещании по вопросам реализации нацпроектов

Совещание проводит в Туле Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов.

Участники рассмотрят вопросы реализации национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», «Производительность труда и поддержка экспорта», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».