Сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков принимает участие в «круглом столе» в Государственной Думе

Темой разговора станет законодательное обеспечение введения государственного планирования в Российской Федерации.

Заседание проводит Геннадий Зюганов.

Среди других участников встречи — представители федеральных и региональных органов госвласти, муниципальных образований, а также общественных объединений.

Сообщается, что в рамках заседания состоится презентация экономической модели Иркутской области, основанная на введении плановых начал управления экономикой, а также поддержке производства с высокой добавленной стоимостью.