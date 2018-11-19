Сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков принимает участие в «круглом столе» в Государственной Думе
19.11.2018
Темой разговора станет законодательное обеспечение введения государственного планирования в Российской Федерации.
Заседание проводит Геннадий Зюганов.
Среди других участников встречи — представители федеральных и региональных органов госвласти, муниципальных образований, а также общественных объединений.
Сообщается, что в рамках заседания состоится презентация экономической модели Иркутской области, основанная на введении плановых начал управления экономикой, а также поддержке производства с высокой добавленной стоимостью.
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