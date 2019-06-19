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  3. Сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков принимает участие в Форуме социальных инноваций регионов

Сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков принимает участие в Форуме социальных инноваций регионов

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19.06.2019

Форум открылся на площадках ВДНХ в Москве.

Мероприятие проводится в третий раз. В этом году в его рамках состоится около ста встреч, в которых примут участие около тридцати тысяч человек.

Теги:ОрёлОрловская область

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