Сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков примет участие в заседании президиума Госсовета РФ в Ялте

Как сообщает сайт Кремля, заседание проведёт президент России Владимир Путин.

Заседание будет проходить в новом формате — президент проведёт неформальный диалог с главами регионов России, в том числе с орловским губернатором. В ходе встречи будут выработаны предложения по достижению национальных целей и решению стратегических задач.

В частности, участники заседания рассмотрят конкретные задачи стратегического указа президента от 7 мая текущего года.