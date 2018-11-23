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  3. Сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков примет участие в заседании президиума Госсовета РФ в Ялте

Сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков примет участие в заседании президиума Госсовета РФ в Ялте

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23.11.2018

Как сообщает сайт Кремля, заседание проведёт президент России Владимир Путин.

Заседание будет проходить в новом формате — президент проведёт неформальный диалог с главами регионов России, в том числе с орловским губернатором. В ходе встречи будут выработаны предложения по достижению национальных целей и решению стратегических задач.

В частности, участники заседания рассмотрят конкретные задачи стратегического указа президента от 7 мая текущего года.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьКлычковгубернаторГоссоветПутинпрезидент

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