Сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков примет участие в заседании президиума Госсовета РФ в Ялте
23.11.2018
Как сообщает сайт Кремля, заседание проведёт президент России Владимир Путин.
Заседание будет проходить в новом формате — президент проведёт неформальный диалог с главами регионов России, в том числе с орловским губернатором. В ходе встречи будут выработаны предложения по достижению национальных целей и решению стратегических задач.
В частности, участники заседания рассмотрят конкретные задачи стратегического указа президента от 7 мая текущего года.
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