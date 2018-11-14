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Орел14.11.2018 Среда 16:51
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  3. Сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков побывал на предприятии «Орёлагроюг»

Сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков побывал на предприятии «Орёлагроюг»

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14.11.2018

Клычков посетил ЗАО в ходе рабочей поездки в Новодеревеньковский район.

Глава области, в частности, ознакомился с работой зерноочистительного и сушильного комплекса с пропускной способностью до 20 тонн в час. Здесь работают 30 человек.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьгубернаторКлычков

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