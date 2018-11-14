Сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков побывал на предприятии «Орёлагроюг»
14.11.2018
Клычков посетил ЗАО в ходе рабочей поездки в Новодеревеньковский район.
Глава области, в частности, ознакомился с работой зерноочистительного и сушильного комплекса с пропускной способностью до 20 тонн в час. Здесь работают 30 человек.
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