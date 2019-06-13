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Сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков открыл новую спортплощадку в Глазуновском районе

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13.06.2019

Многофункциональная спортивная площадка оборудована в посёлке Глазуновка. Объект создавался в рамках региональной госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» и обошёлся бюджету в 7,4 миллиона рублей. Площадка отвечает всем современным требованиям.

Также в торжественной церемонии открытия участвовал председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский.

Кроме того, в рамках поездки в район Андрей Клычков проконтролировал исполнение своего поручения по ремонту дороги в деревне Новополево по Почтовой улице протяжённостью около 300 метров, посетил ООО «Глазуновские сады» и пообщался с его руководством, а также побывал в селе Ловчиково, где осмотрел школу и детсад, а также посетил храм Иоанна Богослова и Святой источник.

Теги:ОрёлОрловская область

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