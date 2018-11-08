Сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков осмотрел «Синицын мост» в Болховском районе

Ремонт каменного моста через глубокий овраг завершается. На эти цели из регионального Дорожного фонда выделено 4 миллиона 800 тысяч рублей.

Мост перекрыт для движения с минувшего года в связи с частичным обрушением. Возобновить эксплуатацию объекта планируется в этом месяце.

Сейчас на мосту положен асфальт, установлены отбойники, а также водоотводная труба.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков позитивно оценил текущие итоги работы.