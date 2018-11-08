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Орел08.11.2018 Четверг 16:57
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  3. Сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков осмотрел «Синицын мост» в Болховском районе

Сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков осмотрел «Синицын мост» в Болховском районе

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08.11.2018

Ремонт каменного моста через глубокий овраг завершается. На эти цели из регионального Дорожного фонда выделено 4 миллиона 800 тысяч рублей.

Мост перекрыт для движения с минувшего года в связи с частичным обрушением. Возобновить эксплуатацию объекта планируется в этом месяце.

Сейчас на мосту положен асфальт, установлены отбойники, а также водоотводная труба.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков позитивно оценил текущие итоги работы.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьгубернаторКлычковремонтБолховБолховский район

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