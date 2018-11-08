В Орле может появиться новый гипермаркет строительных товаров
08.11.2018
Сегодня губернатор Андрей Клычков встретился с представителем французской компании «Леруа Мерлен».
Встреча с руководителем проектов российского подразделения компании Алексеем Синектутовым состоялась в администрации области.
Сейчас «Леруа Мерлен» рассматривает вопрос о строительстве гипермаркета строительных товаров в Орле. Инвестиции в проект могут составить полтора миллиарда рублей.
Губернатор Андрей Клычков заявил, что региональная власть готова оказать инвестору необходимое содействие.
Короткая ссылка obl1.ru/~/50400
Другие новости раздела
08.11.2018
Глава администрации Орла потребовал провести служебную проверку в связи с недочётами в благоустройстве сквера и парка
08.11.2018
Глава администрации Орла предложил объединить школы, чтобы сократить расходы на образование
$ USD66.2155(+0.12)09.11
€ EUR75.6711(-0.01)09.11
Наш опрос
Главный праздник ноября?