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Орел08.11.2018 Четверг 20:08
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В Орле может появиться новый гипермаркет строительных товаров

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08.11.2018

Сегодня губернатор Андрей Клычков встретился с представителем французской компании «Леруа Мерлен».

Встреча с руководителем проектов российского подразделения компании Алексеем Синектутовым состоялась в администрации области.

Сейчас «Леруа Мерлен» рассматривает вопрос о строительстве гипермаркета строительных товаров в Орле. Инвестиции в проект могут составить полтора миллиарда рублей.

Губернатор Андрей Клычков заявил, что региональная власть готова оказать инвестору необходимое содействие.

Теги:ОрёлОрелОрловская областьбизнес

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