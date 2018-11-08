В Орле может появиться новый гипермаркет строительных товаров

Сегодня губернатор Андрей Клычков встретился с представителем французской компании «Леруа Мерлен».

Встреча с руководителем проектов российского подразделения компании Алексеем Синектутовым состоялась в администрации области.

Сейчас «Леруа Мерлен» рассматривает вопрос о строительстве гипермаркета строительных товаров в Орле. Инвестиции в проект могут составить полтора миллиарда рублей.

Губернатор Андрей Клычков заявил, что региональная власть готова оказать инвестору необходимое содействие.