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Орел09.11.2018 Пятница 13:38
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  3. Сегодня губернатор Андрей Клычков вручил памятные медали, выпущенные в честь юбилея Тургенева, членам Союза художников России

Сегодня губернатор Андрей Клычков вручил памятные медали, выпущенные в честь юбилея Тургенева, членам Союза художников России

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09.11.2018

Встреча с губернатором Орловской области Андреем Клычковым состоялась в администрации области.

Награды получили 14 человек.

Многие из награждённых являются участниками выставки «Образ Родины», которая открылась в Орле сегодня. Масштабная экспозиция живописных, скульптурных и графических произведений, подготовленная к юбилею Тургенева, будет демонстрироваться сразу на девяти площадках в течение месяца.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьКлычковгубернаторТургеневюбилей

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