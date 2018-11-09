Сегодня губернатор Андрей Клычков вручил памятные медали, выпущенные в честь юбилея Тургенева, членам Союза художников России

Встреча с губернатором Орловской области Андреем Клычковым состоялась в администрации области.

Награды получили 14 человек.

Многие из награждённых являются участниками выставки «Образ Родины», которая открылась в Орле сегодня. Масштабная экспозиция живописных, скульптурных и графических произведений, подготовленная к юбилею Тургенева, будет демонстрироваться сразу на девяти площадках в течение месяца.