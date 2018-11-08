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Орел08.11.2018 Четверг 11:33
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Сегодня губернатор Андрей Клычков совершает рабочую поездку в Болховский район

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08.11.2018

Планируется, что губернатор побывает в гимназии Болхова и примет участие в открытии спортивного зала, который возобновил свою работу после ремонта.

Также Андрей Клычков посетит среднюю школу № 3 Болхова, где пройдёт спортивный праздник.

Ещё одним пунктом программы станет торжественное мероприятие, посвящённое 60-летнему юбилею Детской школы искусств Болхова.

Кроме того, планируется, что Андрей Клычков осмотрит Синицын мост, где завершаются ремонтные работы, а также посетит тепличный комплекс ООО «ЭкоПродукт», который строится в посёлке Успенский.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьгубернаторКлычков

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