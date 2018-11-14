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  3. Сегодня губернатор Андрей Клычков посетил Новодеревеньковскую центральную районную больницу

Сегодня губернатор Андрей Клычков посетил Новодеревеньковскую центральную районную больницу

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14.11.2018

Глава области пообщался с коллективом и пациентами.

Сейчас в здании медицинского учреждения размещается стационар на 200 коек, здесь же функционирует поликлиника на 500 посещений в смену.

Недавно при поддержке губернатора для больницы закупили новый аппарат ультразвуковой диагностики.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьздравоохранениегубернаторКлычков

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