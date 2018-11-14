Сегодня губернатор Андрей Клычков посетил Новодеревеньковскую центральную районную больницу
14.11.2018
Глава области пообщался с коллективом и пациентами.
Сейчас в здании медицинского учреждения размещается стационар на 200 коек, здесь же функционирует поликлиника на 500 посещений в смену.
Недавно при поддержке губернатора для больницы закупили новый аппарат ультразвуковой диагностики.
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