Сегодня Горсовет Орла одобрил изменённые правила благоустройства и санитарного содержания города

Основные изменения, которые обсуждались и на первичных общественных слушаниях в администрациях районов Орла, и на общегородских слушаниях, касаются ответственности за территорию, прилегающую к зданиям.

Теперь обязанности по уборке территорий возлагаются на хозяев зданий — собственников частных домов, владельцев нестационарных торговых и крупных коммерческих объектов, промышленных предприятий, членов садоводческих и гаражных кооперативов.

Исключение сделано лишь для жителей многоквартирных домов — за территории, прилегающие к этим зданиям, будут отвечать управляющие компании либо муниципальные структуры. Также новые правила не затрагивают детсады и школы.