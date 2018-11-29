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Орел29.11.2018 Четверг 16:51
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  3. Сегодня Горсовет Орла одобрил изменённые правила благоустройства и санитарного содержания города

Сегодня Горсовет Орла одобрил изменённые правила благоустройства и санитарного содержания города

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29.11.2018

Основные изменения, которые обсуждались и на первичных общественных слушаниях в администрациях районов Орла, и на общегородских слушаниях, касаются ответственности за территорию, прилегающую к зданиям.

Теперь обязанности по уборке территорий возлагаются на хозяев зданий — собственников частных домов, владельцев нестационарных торговых и крупных коммерческих объектов, промышленных предприятий, членов садоводческих и гаражных кооперативов.

Исключение сделано лишь для жителей многоквартирных домов — за территории, прилегающие к этим зданиям, будут отвечать управляющие компании либо муниципальные структуры. Также новые правила не затрагивают детсады и школы.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьблагоустройство города

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