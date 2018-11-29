Сегодня горсовет Орла не будет обсуждать вопрос о повышении стоимости проезда в общественном транспорте

Самую болезненную для горожан тему сняли с повестки сессии накануне.

Законопроект отправлен на доработку. Скорее всего, «народные избранники» вернутся к этой теме в ближайшие месяцы.

Ранее сообщалось, что повышение должно было составить 2 рубля. Планировалось поднять стоимость проезда с 17 до 19 рублей.