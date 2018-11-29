Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел29.11.2018 Четверг 11:44
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Сегодня горсовет Орла не будет обсуждать вопрос о повышении стоимости проезда в общественном транспорте

Сегодня горсовет Орла не будет обсуждать вопрос о повышении стоимости проезда в общественном транспорте

Версия для печати

29.11.2018

Самую болезненную для горожан тему сняли с повестки сессии накануне.

Законопроект отправлен на доработку. Скорее всего, «народные избранники» вернутся к этой теме в ближайшие месяцы.

Ранее сообщалось, что повышение должно было составить 2 рубля. Планировалось поднять стоимость проезда с 17 до 19 рублей.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьгорсоветобщественный транспорт

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/51017

Добавил новость: 

Другие новости раздела

29.11.2018

В этом году в Орловской области не произошло ни одного лесного пожара

29.11.2018

Отключения электричества в Орловском районе связали с заменой счётчиков

29.11.2018

В Орле разыграют «хрустальный глобус»

29.11.2018

Орловская полиция раскрыла грабёж, совершённый в августе этого года

29.11.2018

В Орле КСП выявила нарушения при закупке песко-соляной смеси на 9 миллионов рублей

$ USD66.9436(+0.16)29.11
€ EUR75.5191(-0.1)29.11

Наш опрос

Главный праздник ноября?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online