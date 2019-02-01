Сегодня «Банк России» выпустил памятную монету в честь столетия Финансового университета при правительстве РФ
01.02.2019
Один из филиалов этого вуза работает и в Орле.
Памятная монета выпущена номиналом в 3 рубля тиражом 3 тысячи штук. На оборотной стороне изображено главное здание вуза и его фирменный знак.
Короткая ссылка obl1.ru/~/52559
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