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Сегодня Андрей Клычков встретился с гимнасткой Юлией Бравиковой

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18.10.2018

Губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с гимнасткой Юлией Бравиковой.

Встреча состоялась в областной администрации сегодня утром.

Также на встрече присутствовали начальник Управления спорта Орловской области Алексей Берестов и тренер Бравиковой Ольга Бахарева.

Юлия Бравикова − член сборной России по художественной гимнастике, двукратная чемпионка Европы, победительница многих всероссийских и международных турниров.

Свою карьеру она начинала в Орловской области.

Юлия рассказала Клычкову, что из-за нескольких серьёзных травм прекращает спортивную карьеру.

В ближайшее время она планирует создать в Орле Центр художественной гимнастики.

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