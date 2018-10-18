Сегодня Андрей Клычков встретился с гимнасткой Юлией Бравиковой

Губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с гимнасткой Юлией Бравиковой.

Встреча состоялась в областной администрации сегодня утром.

Также на встрече присутствовали начальник Управления спорта Орловской области Алексей Берестов и тренер Бравиковой Ольга Бахарева.

Юлия Бравикова − член сборной России по художественной гимнастике, двукратная чемпионка Европы, победительница многих всероссийских и международных турниров.

Свою карьеру она начинала в Орловской области.

Юлия рассказала Клычкову, что из-за нескольких серьёзных травм прекращает спортивную карьеру.

В ближайшее время она планирует создать в Орле Центр художественной гимнастики.