Сегодня Андрей Клычков встретился с гимнасткой Юлией Бравиковой
18.10.2018
Губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с гимнасткой Юлией Бравиковой.
Встреча состоялась в областной администрации сегодня утром.
Также на встрече присутствовали начальник Управления спорта Орловской области Алексей Берестов и тренер Бравиковой Ольга Бахарева.
Юлия Бравикова − член сборной России по художественной гимнастике, двукратная чемпионка Европы, победительница многих всероссийских и международных турниров.
Свою карьеру она начинала в Орловской области.
Юлия рассказала Клычкову, что из-за нескольких серьёзных травм прекращает спортивную карьеру.
В ближайшее время она планирует создать в Орле Центр художественной гимнастики.
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